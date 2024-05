Pese a comenzar como una exclusiva de YouTube Premium, Cobra Kai se ha convertido en una de las producciones más amadas de Netflix. Aunque a que todo tiene que llegar a su fin, parece que el gigante de streaming está haciendo todo lo posible para alargar esta despedida, puesto que la última temporada estará dividida en tres partes.

Por medio de un nuevo tráiler, Netflix ha confirmado que la sexta y última temporada de Cobra Kai contará con 15 episodios, los cuales estarán disponible en tres partes a lo largo de todo un año. Todo comenzará el 18 de julio, seguido de la segunda parte el 28 de noviembre, y todo culminará con los últimos episodios en algún punto del 2025.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha exacta para los últimos episodios de Cobra Kai. Si bien esta práctica no es nueva para Netflix, recordemos que la más reciente temporada de Stranger Things también estuvo divida en dos, es probable que este caso esté relacionado con la siguiente película de The Karate Kid.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la serie. Te recordamos que la primera parte de la última temporada de Cobra Kai se estrenará el 18 de julio, seguida de la segunda oleada de episodios el 28 de noviembre, y todo terminará en algún punto del 2025. En temas relacionados, Jackie Chan habla sobre la nueva película de Karate Kid. De igual forma, aquí puedes ver otro avance de Cobra Kai.

Nota del Autor:

Espero que Cobra Kai sea capaz de entregarnos un buen final. La primera temporada de la serie es tan buena, que ninguna otra ha logrado compararse con lo que nos entregó YouTube originalmente.

Vía: Netflix