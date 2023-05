Jackie Chan habla de nueva película de Karate Kid

Jackie Chan y Sony Pictures están barajando ideas para la próxima película de Karate Kid. Según informa Discussing Film, la leyenda de las artes marciales de 69 años está en conversaciones para retomar su papel como un maestro al estilo del Sr. Miyagi en la película sin título de Karate Kid de Sony, que el estudio ha programado para el 7 de junio de 2024.

El remake de The Karate Kid de Columbia en 2010 protagonizado por Chan como el conserje Sr. Han, quien enseña a Dre Parker (Jaden Smith), un niño de 12 años que sufre acoso escolar, el arte del kung fu después de que su familia se muda a China. Se desconoce si Smith, de 24 años, también regresará para la continuación de Karate Kid 14 años después.

Se sabe poco sobre la nueva película de Karate Kid que Sony ha descrito como “el regreso de la franquicia original de Karate Kid“. Karate Kid de 1984 fue protagonizada por Ralph Macchio como Daniel LaRusso, quien recibe entrenamiento bajo la tutela del conserje y maestro de karate el Sr. Miyagi interpretado por Pat Morita. La película original generó tres secuelas: The Karate Kid Part II en 1986, The Karate Kid Part III en 1989 y The Next Karate Kid en 1994, además de la serie de televisión Cobra Kai, una secuela que tuvo lugar décadas después, donde Macchio y William Zabka retomaron sus roles como los rivales Daniel y Johnny Lawrence. En 2010, Columbia Pictures de Sony reinició la franquicia cinematográfica con la reinterpretación de Chan y Smith, que recaudó $359.1 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de $40 millones de dólares.

No está claro cómo encajará el personaje del Sr. Han de Chan en lo que los creadores de Cobra Kai han llamado el “Miyagi-verse” original. En 2021, el co-creador de la serie, Jon Hurwitz, hablando de un posible cruce con el universo del remake de The Karate Kid, dijo: “Hemos descartado completamente eso”, Hurwitz le dijo a /Film. “Jackie Chan es mencionado en la temporada 1 de [Cobra Kai] como un humano, así que creo que en nuestro mundo, Jackie Chan es un actor y un intérprete”.

“Hay una especie de Universo Cinematográfico de Karate Kid ahora, donde Cobra Kai está en el centro de eso y cuando [el programa termine], hay otras áreas de las que podemos obtener inspiración”, dijo anteriormente Macchio en una entrevista.

“¿Hay una historia de origen de Miyagi? ¿Hay un precuela de Cobra Kai antes de The Karate Kid? ¿Hay spin-offs con algunos del elenco joven de estos personajes? ¿Quién sabe? Pero no hemos terminado mientras se nos dé la oportunidad de realmente llevarlo adelante. Siempre que evolucione de manera orgánica, estos chicos que escriben el programa realmente tienen una gran comprensión de eso”.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Pensé que ya habíamos superado esto. A nadie le gustó ese reboot de Karate Kid con todo y el carisma de Jackie Chan que, sinceramente era el único hilo del que pendía la existencia de esa película. No me malinterpreten, amo a Jackie Chan pero… todo mundo sabe que lo que queríamos era Cobra Kai y los resultados hablan por sí mismos. ¿Por qué no le ponen Kung-Fu Kid y siguen con su saga por otro lado? Digo, Jackie Chan enseña Kung-Fu, Karate Kid no tiene sentido como título.