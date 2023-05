Pierde cien mil pesos estafado por WhatsApp

Si aún no has sido víctima de las estafas por WhatsApp, es casi seguro que al menos hayas recibido un mensaje mal escrito del “presidente de Amazon” contratando gente por un millón de dólares mensuales. Un mini-juego para ganarte unos tenis Adidas gratis si compartes con 10 contactos o algo parecido. Pero, al menos (queremos creer) no has perdido cien mil pesos en uno de estos engaños.

Esto fue lo que le sucedió a un ingeniero indio que buscaba hacer dinero fácil dándole likes a videos de YouTube. Sus contratadores pronto le ofrecieron la oportunidad de multiplicar sus ganancias si hacía una inversión en el proyecto, a lo que el ingeniero aceptó.

Por medio de un grupo de Telegram se concretó la transferencia de cien mil pesos a los estafadores, quienes, emocionados por haber captado una presa tan jugosa, le exigieron más dinero a la víctima. Pero esto encendió las alarmas para que el ingeniero decidiera contactar a la policía.

Existen tres estafas altamente efectivas y frecuentes entre los estafadores, así que estén alertas de cualquier llamada o mensaje que los amenace. Siempre buscarán espantarlos hablándoles de alguna deuda que tengan, puede ser un servicio como el teléfono, la luz o una oferta relámpago que deben aprovechar. Otra famosa estafa les promete hacerse ricos completando sencillos pasos. Y por último, a la gente solitaria siempre se le puede convencer fácilmente si se les promete que encontrarán pareja.

Vía: MEINMMO

Nota del editor: Estén alertas de toda llamada o mensaje que intente que reaccionen con urgencia, recientemente me llamaron supuestamente de mi banco diciendo que alguien quería entrar a mi aplicación del teléfono. Si te piden que cambies la contraseña es sospechoso, si te piden datos personales también, y aún más si te piden dinero.

En el caso de recibir una llamada “por parte del banco” cuelguen y llamen ustedes a la línea de atención para corroborar que sea legítima. No al número del cual les llamaron, sino al número del banco. Y por favor, no se crean ningún sorteo ni contesten mensajes de personas que no sean sus contactos, sobretodo si es una oferta increíblemente buena.