Fecha de estreno para nuevos capítulos de Sonic Prime

La primera temporada de Sonic Prime se estrenó a finales del año pasado y fue recibida de inmediato por la comunidad de Sonic the Hedgehog. La serie de Netflix ofreció un enfoque único al personaje, y los fans han estado esperando ansiosamente el anuncio de la segunda temporada.

Afortunadamente, ya se vislumbra el final, ya que Sega y Netflix han anunciado que más episodios se estrenarán el 13 de julio. Desafortunadamente, no se han revelado detalles adicionales, pero el anuncio vino acompañado de una nueva captura de pantalla de Sonic junto a varias variantes del Shatterverse de la serie. El anuncio y la nueva imagen se pueden encontrar en el siguiente tweet.

Ready to re-enter the Shatterverse? Sonic Prime returns on July 13th! pic.twitter.com/iuW90CRUuw — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) May 17, 2023

Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Sonic Prime se centra en las aventuras del erizo en el “Shatterverse”, donde sus amigos y enemigos no son tan familiares como solían serlo. Sonic se ve impulsado al Shatterverse después de destruir el misterioso Prisma del Paradoxo. A medida que salta de mundo en mundo, se encuentra con extrañas variantes de sus amigos, como Rusty Rose, una versión aterradora y ciborg de Amy, y Nine, una versión oscura y melancólica de Tails. Parte del atractivo del programa es ver todas estas diferentes interpretaciones, ¡y algunos de estos personajes del Shatterverse incluso han llegado a los videojuegos! Será interesante ver si el próximo conjunto de episodios ofrecerá aún más variantes, o si Sonic se quedará con los mundos que ha encontrado hasta ahora.

Si bien ha habido varias series animadas de Sonic a lo largo de los años, Sonic Prime es única en el sentido de que en realidad tiene lugar en la misma continuidad que los juegos de Sega. Hasta ahora, esto se ha reflejado en la serie a través de escenas realizadas en un estilo animado que refleja los gráficos de 16 bits de Sega Genesis.

En un momento de la serie, hay un flashback del primer encuentro de Sonic con Tails, que se desarrolla de manera muy similar a como lo hace en Sonic Origins. No está claro si veremos más escenas como esta en la nueva temporada, ¡pero los fans tendrán que esperar un par de meses más para descubrirlo!

Vía: Comicbook

Nota del editor: Envidio a los niños que disfrutan de estos shows que a mí me hubiera gustado que existieran cuando era un infante. Pero me alegra que cada vez exista más contenido basado en videojuegos.