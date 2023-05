Las creaciones más locas en Tears of the Kingdom

Desde el momento en que Nintendo reveló los elementos de construcción de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sabíamos que las cosas iban a volverse una locura. Y ahora, apenas unos días después del lanzamiento de la secuela, las personas ya están desatando su creatividad de formas que hacen que mis vehículos parezcan bloques de construcción de preescolar. Pero bueno, ¡para eso está internet!

Aquí tienes algunas de las creaciones más locas, divertidas y crueles que los jugadores de Tears of the Kingdom han creado hasta ahora. Ya sea que te inspiren una idea de lo que quieres construir o simplemente te hagan preguntarte: “¿Cómo diablos lo hicieron?”, definitivamente deberías echarles un vistazo.

SPOILERS: Este artículo contiene videos de enemigos, ubicaciones y mecánicas de juego que es posible que no hayas descubierto en la inmensa tierra de Hyrule de Tears of the Kingdom. Si quieres descubrir todo por ti mismo, ¡deja de leer!

LINK Y SU GUNDAM

LINK Y MACROSS

I see your Tears of the Kingdom: Gundam and raise you Macross Frontier https://t.co/DNTOvkVO5s pic.twitter.com/l5sbMy2J3L — Josh Withey ❀ (@josh_withey) May 15, 2023

LINK Y SU LÁSER SATELITAL

EL CABALLO HYLEANO

RIP Homer, you would have loved Tears of The Kingdom pic.twitter.com/YSNS7voBja — vari (@varivarivari) May 14, 2023

OLVÍDATE DE ADVANCE WARS

UNA MÁQUINA BIEN ACEITADA

¿QUIÉN NECESITA REMADORES?

REINVENTANDO LA RUEDA

Travelling by horseback in Tears of the Kingdom? Nah fam, big wheel 🤝🛞 pic.twitter.com/2YILtgUs10 — liccnuke (@liccnuke) May 16, 2023

REPARTIDOR DE MADERA

zelda? upheaval? ganondorf? not my problem. i’ve got a load of timber that needs to be in Butte, Montana by the 18th, or i’m out of a job #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/U5wXANUxqs — lincoln (@lhcarpenter) May 14, 2023

TRAMPA MORTAL PARA BOKOBLIN

Nota del editor: No todo es torturar koroks y crear genitalia gigante. Hay cosas con ciencia en esto también. ¡Y apenas vamos en la primera semana!