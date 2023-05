Descubren glitch de duplicación en Tears of the Kingdom

Las fallas de duplicación siempre han sido populares en los juegos, y ahora se ha encontrado una para el recientemente lanzado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La falla es notable porque es bastante fácil de realizar y funciona con casi todo. Los jugadores pueden duplicar cantidades infinitas de objetos del inventario, incluyendo diamantes, que tienen un alto valor. Naturalmente, también se aplica a las armas.

Para ejecutar la falla, el objeto que deseas duplicar debe estar pegado a una flecha. Además de eso, necesitas tener dos arcos en tu inventario. Eso es básicamente todo. Incluso si no haces las cosas correctamente, no perderás ningún objeto.

Sigue los pasos a continuación para aprovechar el glitch de duplicación de Zelda: Tears of the Kingdom:

-Saca tu arco.

-Presiona hacia arriba en el D-pad y pega el objeto que deseas duplicar.

-Presiona “Start” para abrir tu inventario.

-Suelta el arco que tienes equipado.

-Equipa un arco nuevo.

-Presiona “Start” dos veces lo más rápido posible para cerrar y volver a abrir el menú.

-Suelta el arco que tienes equipado.

-Cierra la pantalla de inventario.

-Recoge ambos arcos que soltaste.

Nintendo puede optar por eliminar la falla de duplicación de Zelda: Tears of the Kingdom en un parche futuro. Por ahora, al menos, debería funcionar para todos.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Siento que este tipo de glitches rompen la progresión y la diversión del juego, pero si lo necesitan, aprovéchenlo antes de que lo parchen. También es bueno probar si funciona por la anécdota.