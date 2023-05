Grand Theft Auto VI podría llegar el próximo año

El editor Take-Two Interactive podría haber insinuado recientemente la ventana de lanzamiento para la próxima entrega de la franquicia de juegos más grande de todos los tiempos: Grand Theft Auto 6. Y podría estar en camino tan pronto como el próximo año.

En un comunicado de prensa emitido junto con su informe anual de ganancias, Take-Two compartió proyecciones para los próximos años, incluyendo una proyección masiva para los años fiscales 2025 y 2026. Para contextualizar, el año fiscal 2025 comenzará en abril de 2024:

Mirando hacia adelante, el año fiscal 2025 es un año muy esperado para nuestra empresa”, dice el comunicado. “Durante los últimos años, hemos estado preparando nuestro negocio para lanzar una increíblemente sólida línea de proyectos que creemos llevará a nuestra empresa a niveles aún mayores de éxito. En el año fiscal 2025, esperamos ingresar a esta nueva era lanzando varios títulos revolucionarios que creemos establecerán nuevos estándares en nuestra industria y nos permitirán alcanzar más de $8 mil millones de dólares en reservas netas y más de $1 mil millones de dólares en flujo de efectivo operativo ajustado sin restricciones. Esperamos mantener este impulso entregando resultados operativos aún más altos en el año fiscal 2026 y más allá.

Si bien Take-Two no menciona explícitamente a Grand Theft Auto aquí, es difícil imaginar otra franquicia que haga este trabajo por ellos. Por un lado, las reservas netas de Take-Two en el último año fiscal alcanzaron los $5.3 mil millones de dólares, una cifra récord anual. Es importante destacar que este récord se logró gracias a las contribuciones de Zynga, que adquirió el año pasado. Antes de esto, las reservas netas anuales regulares de Take-Two rondaban los $3 mil millones de dólares y aumentaban constantemente; se necesitó la adquisición de un importante desarrollador móvil para verlas superar los $1 mil millones de dólares en el espacio de un solo año.

Entonces, para alcanzar una meta de $8 mil millones de dólares, Take-Two tendría que hacer adquisiciones significativas, lanzar casi el doble de la cantidad de juegos que ha lanzado históricamente o lanzar al menos un juego de proporciones colosales. Es importante destacar que Take-Two espera tener un desempeño aún mejor en sus ingresos el año siguiente, algo que parece imposible sin algo como GTA Online construido sobre las bases de un nuevo juego de GTA para impulsar sus ingresos hasta las nubes. Es difícil imaginar que cualquier otra franquicia, o incluso varios juegos nuevos combinados, alcancen estas cifras.

Vía: IGN

Nota del editor: Es emocionante saber que un GTA se encuentra cerca, pero en el caso de esta saga, la verdad es que no presto mucho atención a su fecha de lanzamiento, no me importa lo que se tarde Rockstar en entregar la siguiente versión, confío en que va a llegar bien y a traer novedades.