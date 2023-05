Tears of The Kingdom se convierte en el Zelda más vendido en su salida

Parece mentira, pero The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom es una realidad, y eso ha llevado a que millones de personas en el mundo se encuentren jugando la copia que adquirieron en su día de lanzamiento. Se esperaba un éxito desmedido para el videojuego, pero parece que las cosas han ido un paso más allá, esto en cuanto a tema de ventas.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de Nintendo, se confirmó que el videojuego vendió más de 10 de millones de copias en su primer fin de semana, un logró bastante destacado para la franquicia. Eso ha convertido al lanzamiento de Switch como uno de los juegos más vendidos en su lanzamiento, superando a algunos otros que también fueron exitosos.

The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom has sold over 10 million copies worldwide in its first three days, becoming the fastest-selling game in the history of the Legend of Zelda series.

Thanks to those already enjoying Link’s latest adventure! pic.twitter.com/XxRSLaiWrO

