Máquinas tortura-koroks plagan Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una hermosa aventura, a veces impresionante y a veces reconfortante, a través de un mundo de fantasía lleno de capricho y maravilla. Pero tiene un oscuro y profundo lado oculto. No, no estoy hablando de Ganandorf y la oscuridad que emana del abismo bajo el castillo de Hyrule. Estoy hablando de la tortura de los Koroks.

El mundo de Tears of the Kingdom está lleno de estas pequeñas criaturas enmascaradas del bosque, y muchos de ellos han sido separados o quedado atrapados lejos de sus amigos. Una de las principales tareas de Link a lo largo del juego es reunir a los Koroks a cambio de semillas de Korok. Pero no hay reglas estrictas sobre cómo hacerlo. El juego permite a Link usar su habilidad de Ultramano para levantar a los Koroks por sus abultadas mochilas y manipularlos a su antojo como parte de los rompecabezas del juego. Y los resultados han sido realmente brutales.

Do you think the TOTK devs foresaw players crucifying koroks or were the QA testers not as blood thirsty as the average nintendo player pic.twitter.com/BuJp2jeBQP — Buns (@SuperButterBuns) May 15, 2023

Desde su lanzamiento el 12 de mayo, los jugadores de Tears of the Kingdom han estado creando todo tipo de dispositivos de tortura para los Koroks. ¿Por accidente? ¿Para experimentar por el bien de la ciencia? Quién sabe. “La crueldad es el punto”, escribió una vez Adam Sewer de The Atlantic. Eso ciertamente parece ser el caso aquí, con el conjunto de reglas expresivas de Tears of the Kingdom que ocasionalmente permite un infierno destructivo similar a Rust en un mundo abierto lleno de travesuras.

No me complace ser cruel con los NPCs, pero todos hemos lanzado accidentalmente a un pobre Korok por el horizonte cuando el plan de llevarlo a una montaña usando Recall en un planeador Zonai recién descendido salió horriblemente mal. Otros jugadores han ideado escenarios de tortura más intencionales. Aquí hay siete de ellos.

LA ROSTICERÍA DE KOROKS

Ladies and gentlemen, I present you the Korok Rotisserie machine. #ZeldaTearsOfKingdom pic.twitter.com/LCtsRdfGov — Pory (@pory_leeks) May 11, 2023

EL CIEMPIÉS

LA MONTAÑA RUSA

CARRITOS CHOCONES

Hope you don’t mind being used as a front bumper lil Korok HAHAHAHA pic.twitter.com/QbMuVUDAEx — Exalted (@ValiantExalt) May 12, 2023

LA CARRETA

LA PASIÓN DEL KOROK

El único dispositivo de tortura de Korok más popular que el lanzacohetes parece ser la crucifixión. Tal vez sea porque es tan fácil de armar. No sé por qué a los jugadores de Tears of the Kingdom les parece divertido. No lo es. Ni siquiera un poco. Vergüenza para todos ustedes. Los Koroks no pueden morir, pero incluso si pudieran, eso no borraría todos sus pecados de Tears of the Kingdom. Que diosito lindo se apiade de sus almas :V

Vía: Kotaku

Nota del editor: Ya hablando en serio amigos, todo es risas y diversión hasta que algo se sale del juego, no me sorprendería que después de ver todo esto, Nintendo quite, limite o intente censurar esta mecánica de juego para el próximo Zelda. ¿Recuerdan Swapnotes de 3DS? No me hagan esto de nuevo por favor.