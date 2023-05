El increíble Tears of the Kingdom – Atomix Podcast 414

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos un programa lleno de noticias como por ejemplo, que la Unión Europea ya aprobó la compra de Activision-Blizzard, entre muchas otras. En la sección de que hemos estado jugando esta semana, por supuesto, charlamos largo y tendido de nuestra experiencia con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.