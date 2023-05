Se confirma nuevo PlayStation Showcase

La semana pasada se había dado a conocer un rumor en torno a una nueva presentación de PlayStation, misma que nos mostrará el futuro de la compañía en cuanto a videojuegos y demás cuestiones. Y parece que todo esto fue totalmente real, dado que Sony anunció hace pocos minutos que tendrán este evento dentro de aproximadamente una semana más.

Mediante su blog oficial, se confirma que el nuevo PlayStation Showcase se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en punto de la 1:00 PM de horario del pacífico y para la ciudad de México serán las 2:00 PM. Según se comenta, el show va a durar poco más de una hora y se va a centrar en lo que viene para PS5 y también el dispositivo de realidad virtual.

Vale la pena mencionar, que también se van a presentar videojuegos de terceras compañías, puesto que en el propio blog de la empresa se habla de que quienes deseen hacer co stream del evento podrían experimentar copyright del que PS no está enterado. Así que no solo habrá exclusivos, sino también experiencias de gran perfil de otras empresas y claro, los indies van a estar presentes.

Por su parte, los sitios para ver el evento serán ni más ni menos que Youtube y Twitch, donde la transmisión va a empezar poco antes de las 2:00 PM para que el público vaya uniéndose al chat. Cabe recordar, que desde un par de años no se tenía un Showcase, por lo que es momento para dar a conocer exclusivos de sus mejores IP o algo totalmente nuevo.

Vía: PlayStation

Nota del editor: Al fin llegó el evento que todos los fans de la marca estaban esperando. Ahora, solo las expectativas van a crecer en cuanto a anuncios. Si los rumores siguen siendo ciertos, se debería presentar el remake de Metal Gear Solid 3.