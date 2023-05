Rockstar Games prepara un par de remakes de PlayStation 2

El año pasado, Rockstar fue víctima de un importante ataque cibernético en el que se filtraron en línea más de una hora de imágenes de desarrollo de GTA VI junto con capturas de pantalla y código fuente. En los últimos días, los fans han quedado sorprendidos por la calidad de esas capturas de pantalla, y además, un informante afirma haber descubierto la fecha de lanzamiento de GTA VI.

Por si te lo perdiste, el mapa del juego también parece que va a ser enorme. Sin embargo, GTA VI no es el único proyecto que Rockstar tiene en marcha. Se ha confirmado que están trabajando en dos remakes de queridos títulos de PlayStation 2.

Según informó GG Recon, Remedy Games está trabajando en remakes de Max Payne del 2001 y Max Payne 2: The Fall of Max Payne del 2003, que serán distribuidos por Rockstar Games. La mala noticia es que aunque estos remakes están en proceso, no se lanzarán en un futuro cercano. Confirmándolo en su portafolio, Remedy reveló que el remake de Max Payne 1 y 2 se encuentra en la etapa de concepto de producción.

También se reveló que Remedy está trabajando en la secuela de Control, además de un spin-off, Alan Wake 2, y un proyecto actualmente conocido como Codename Vanguard del que sabemos muy poco, así que no es de sorprender que el remake de Max Payne 1 y 2 esté en espera hasta que los recursos se liberen.

Alan Wake 2 parece ser el único juego en plena producción, mientras que todos los demás títulos anunciados están en etapas tempranas de desarrollo. Esperemos que los remakes de Max Payne 1 y 2 valgan la pena la espera.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Me preocupa un poco este par de remakes, y es que yo nunca jugué Max Payne hasta que se lanzaron versiones para iOS, las cuales compré bien emocionado para adentrarme en esta franquicia que todo mundo comentaba para toparme con un juego que ya se sentía viejo en el aspecto visual y controles, lo siento fans de Max Payne, pero al momento no hay algo que me atrape con esta IP.