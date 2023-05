Cantidad de horas para completar Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la esperada secuela de Zelda: Breath of the Wild de 2017, finalmente llega esta semana. Breath of the Wild reinventó la fórmula de Zelda para enfocarse más en la exploración y la curiosidad, lo que significaba que tu aventura en Hyrule podía durar tanto como desearas explorar.

Tears of the Kingdom es igualmente enorme, con una historia considerable y toneladas de misiones secundarias, aventuras y secretos por descubrir. Aquí tienes lo que necesitas saber sobre cuánto tiempo se tarda en completar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permite una gran cantidad de libertad en cómo abordar el combate y la exploración, lo que significa que los tiempos de juego pueden variar. Algunos jugadores querrán explorar cada rincón de una nueva región y conquistar todos los Santuarios, mientras que otros irán directamente hacia su próximo objetivo de la historia. Incluso para los jugadores centrados en la historia, probablemente necesitarás recolectar ciertos recursos o equipo. A la mayoría de los jugadores les llevará aproximadamente 50 horas completar la historia. Ten en cuenta, por supuesto, que incluso esa estimación puede variar considerablemente. En nuestro caso, nos tomó 70 horas completar la campaña y puedes checar nuestra reseña aquí.

Si dedicas más tiempo a explorar y completar un buen número de Santuarios y misiones secundarias, puedes esperar que eso agregue más tiempo. Por esa razón, una partida promedio probablemente dure entre 65 y 75 horas. Eso incluye la historia principal y parte del contenido opcional, pero no todo.

El juego completo es tan extenso que es difícil decir cuánto tiempo tomaría completarlo al 100%. Estimamos que una partida completa al 100% llevaría más de 100 horas.

Además de encontrar y completar todos los desafíos de los Santuarios, otras actividades que te llevarán tiempo incluyen misiones secundarias para ayudar a las personas que encuentres, explorar las Islas Celestiales y áreas subterráneas, y encontrar las esquivas semillas de Korok para expandir tu inventario. Aparte de esas actividades más guiadas, puedes pasar mucho tiempo jugando con los diseños de construcción de tu Ultramano o probando diferentes habilidades con tus armas.

Vía: Gamespot

Nota del editor: No soy completista, aunque… si Tears of the Kingdom trae retos y actividades atractivas o adictivas, puede que le dedique más horas de las necesarias para completarlo de la manera más lineal.