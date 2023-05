Nintendo habló acerca del desarrollo de Tears of the Kingdom

El día llegó, al momento de escribir esta nota faltan horas para que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esté disponible o en tus manos si es que lo pre-ordenaste en alguna tienda en línea. Pero eso no significa que dejemos de hablar de cómo se creó lo que los fans esperan sea otra obra maestra de la saga de Nintendo.

Una de las sopresas que la compañía reveló fue que el desarrollo de Tears of the Kingdom inició justo cuando se completó Breath of the Wild. Aunque esta secuela se anunció hasta el E3 de 2019. Tanto el director Hidemaro Fujibayashi, como el productor de Breath of the Wild Eiji Aonuma, regresaron para continuar sus roles en Tears of the Kingdom y la razón era obvia. Muchas de las ideas y elementos que se tenían planeadas para el debut de Link en la Nintendo Switch, eran buenas ideas que no merecían ser desechadas por completo.

“Había un montón de ideas que queríamos incluir durante el desarrollo, pero tuvimos que tomar decisiones claras sobre qué no podría estar en el juego. Entre las opciones descartadas estaba la creación de zonas adicionales en el cielo o bajo la tierra. Decidimos no añadir nada que implicase volar y Aonuma nos dijo que si eso estaba fuera de cuestión entonces quería ir bajo tierra. Le pedimos que por favor no nos hiciera desarrollar eso también.”

Este elemento de áreas en el cielo es uno de los más claros que podemos ver finalmente tomar forma en Tears of the Kingdom. También es la razón principal por la que se utilizó el mismo mapa que en Breath of the Wild. De cualquier forma, Tears of the Kingdom se ubica temporalmente 6 años tras los eventos de Breath of the Wild, así que todo hace sentido.

Vía: 3D Juegos

Nota del editor: Les confesaré que no sé si estoy más emocionado o abrumado por todo lo que dicen que trae este juego. Al menos se nota que va a valer cada centavo que pagues por el, con tanto valor de rejugabilidad y áreas por explorar.