Atlus anuncia evento especial para el verano

Sin el E3, las compañías se han visto en la necesidad de crear sus propios eventos para el verano. Ahora, recientemente se reveló que Atlus tendrá un festival solo para ellos planeado para el próximo mes de junio. Aquí, todos los interesados tendrán la oportunidad de participar en actividades especiales, y disfrutar de títulos como Metaphor: ReFantazio y Shin Megami Tensei V: Vengeance.

Aunque los detalles aún no son del todo claros, Atlus ha dejado en claro que tiene pensado llevar a cabo el primer Atlus Fes entre el 8 y 9 de junio. Lo mejor de todo, es que este será un evento presencial, el cual se celebrará en Bellesalle Akihabara en Tokyo. Aquí, todos los asistentes podrán disfrutar de demos de Metaphor: ReFantazio y Shin Megami Tensei V: Vengeance, comprar mercancía especial, y participar en activaciones únicas.

Lamentablemente, Atlus ha confirmado que no tiene pensado revelar algún juego nuevo durante este evento. Sin embargo, considerando que el 2024 marca el 35 aniversario de la compañía, no se descarta la posibilidad de que veamos algún tipo de anuncio especial, incluso si no se trata de Persona 6 o los remakes de las primeras dos entregas en esta serie.

Recuerda, el Atlus Fes se llevará a cabo entre el 8 y 9 de julio de 2024. En temas relacionados, se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Metaphor: ReFantazio. De igual forma, Atlus estaría trabajando en más remakes de Persona.

Nota del Autor:

Atlus es un fantástico estudio, y el 2024 es su año. No solo tuvimos el remake de Persona 3 hace un par de meses, sino que no hay que olvidar que publicaron Unicorn Overlord, y en un par de meses nos entregarán Metaphor: ReFantazio y Shin Megami Tensei V: Vengeance.

Vía: Gematsu