En Breath of the Wild, juego que se lanzó casi dos años después de la muerte del fallecido presidente de Nintendo, Satoru Iwata, Nintendo aparentemente incluyó un tributo a su memoria en forma de la Montaña Satori y su habitante, el Señor de la Montaña. Y ahora, en la secuela Tears of the Kingdom, ese tributo se ha ampliado aún más con uno de los encuentros ocultos más místicos del juego.

En la Montaña Satori de Breath of the Wild, los jugadores que la visitaban en ciertas noches podían ver una hermosa criatura espectral llamada el Señor de la Montaña y presenciar cómo se reunían varios Blupees. Fue realmente un momento sorprendente y fascinante para aquellos que se encontraron con ello, y varias pistas contextuales en el juego apuntaban a que todo esto era una forma de honrar la memoria de Iwata.

ALERTA DE SPOILERS: Hay spoilers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a continuación. Lee bajo tu propio riesgo.

Tears of the Kingdom aún incluye la Montaña Satori, pero va un paso más allá con la criatura del Señor de la Montaña, los Blupees y la belleza que los rodea.

Repartidos por Hyrule hay ocho árboles de cerezos en flor, incluido uno en la Montaña Satori. Si dejas una ofrenda de fruta en el plato de ofrenda frente a uno de estos árboles, el Señor de la Montaña, una criatura conocida como Satori, aparecerá ante ti. El Satori marcará luego varias docenas de puntos de interés en el área cercana con auras azules brillantes. Puedes usar estas auras para buscar cuevas ocultas que contienen Blupees, Bubbulfrogs y otros tesoros y secretos. Las auras desaparecen después de un tiempo, pero puedes recuperarlas ofreciendo otra pieza de fruta en el santuario.

Además, recolectar Gemas Bubbul de los Bubbulfrogs puede darte múltiples recompensas, especialmente tres piezas de armadura llamadas Túnica Mística, Pantalones Místicos y Diadema Mística, que se asemejan al estilo del Satori. La pieza final requiere un tiempo considerable para recolectar debido a la gran cantidad de Gemas Bubbul necesarias, por lo que es probable que te encuentres con varios Satori en tu camino hacia este increíble atuendo.

Vía: IGN

Nota del editor: Hubiera sido muy triste que este tributo desapareciera pero, ¡vamos es Nintendo! Claro que eso no iba a suceder.