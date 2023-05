Tears of the Kingdom ya superó a Hogwarts Legacy en ventas

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue lanzado el viernes 12 de mayo y el juego para Nintendo Switch ya está demostrando ser un éxito masivo. Aunque aún no se disponen de datos de ventas para América del Norte, el juego ha tenido un excelente comienzo en el Reino Unido. Según Christopher Dring, jefe de GamesIndustry.biz, las ventas físicas de Tears of the Kingdom ya lo han posicionado por delante de Hogwarts Legacy, que anteriormente era el juego físico más vendido en la región en 2023; la secuela de Zelda ha tenido ventas físicas un 54% mayores que el spin-off de Harry Potter.

Dring cree que es “probable” que Hogwarts Legacy haya tenido un lanzamiento digital más grande, pero como Nintendo no ofrece datos de ventas para la eShop, simplemente no hay forma de saberlo con certeza. Parte del hilo de tweets de Dring sobre Tears of the Kingdom se puede encontrar a continuación. ¡No solo Tears of the Kingdom está superando a Hogwarts Legacy, sino que ya es el octavo juego de Zelda más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido!

Como señala Dring, Tears of the Kingdom ha superado en ventas físicas a The Wind Waker, Skyward Sword y A Link Between Worlds, y su lanzamiento fue un 173% más grande que el de Breath of the Wild. En cuanto a ingresos, Tears of the Kingdom ocupa actualmente el cuarto lugar, por detrás de Ocarina of Time (en el tercer puesto) y Twilight Princess (en el segundo puesto). Según los datos de ventas publicados por Nintendo la semana pasada, Breath of the Wild ha vendido actualmente 29.81 millones de unidades en todo el mundo.

El juego de lanzamiento de Switch es el juego de Zelda más vendido de la historia, así como el cuarto juego más vendido en la plataforma. Una vez que dispongamos de más datos de ventas del resto del mundo, será interesante ver dónde termina Tears of the Kingdom en ambas listas. Ha habido una cantidad significativa de expectación en torno al juego durante años; combinado con las excelentes críticas del juego, es una apuesta segura que Tears of the Kingdom seguirá vendiéndose muy bien.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Con todo y los comentarios de David Jaffe, el bombardeo de reseñas negativas y más. Tears of the Kingdom comienza a romper récords y se ve que esto está apenas comenzando.