Creador de God of War habla mal de Zelda: Tears of The Kingdom

Parece que el creador de sagas como God of War, David Jaffe, no tiene mucha preferencia por Nintendo, puesto que hace poco más de un año echó pestes a títulos de gran calibre como Metroid Dread. Sin embargo, parece que el diseñador no tiene reparos en decir lo que piensa de todo producto que prueba, y ahora le tocó a la obra más nueva de Switch.

Mediante Twitter, Jaffe comentó que lleva poco jugando a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom y hasta ahora todo le ha ido bien en cuestión de mecánicas, esto usando las diferentes habilidades que se ponen a disposición del personaje. Por otra parte, ha mencionado que los temas visuales no son para nada perfectos, sumando el comentario de por qué nadie se ha quejado del apartado.

I don't give a fuck about amazing production value+visuals. A great game is a great game. Just starting and so far, so good.

But given how much everyone goes ape shit over visuals, it's staggering how this game can look like this and not get at least a little dinged by reviews. pic.twitter.com/Fffb5grdI1

— David Jaffe (@davidscottjaffe) May 12, 2023