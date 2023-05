El perturbador final de la familia de Gohan

Dragon Ball es una icónica serie de anime y manga creada por Akira Toriyama. Con su emocionante narrativa, personajes memorables y batallas épicas, Dragon Ball ha dejado una huella indeleble en la cultura pop.

La historia sigue las aventuras de Goku, un poderoso guerrero Saiyajin, y sus amigos mientras luchan contra enemigos formidables, descubren las esferas del dragón y se embarcan en misiones para proteger la Tierra y el universo. La serie ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su combinación única de acción, comedia, drama y mensajes de amistad y superación personal. Dragon Ball ha dejado un legado duradero y continúa siendo amada por nuevas generaciones de fanáticos.

Uno de ellos, Dragon Ball Rage para ser específico, creó un manga fan made que causó polémica por una escena que los fans consideraron fuera de los límites que deberían permitirse.

When you created one of the best DragonBall Fan Made Scenes but gets Criticism for being “Too Edgy” 🤣 #DragonBallSuper #manga #anime pic.twitter.com/ezezt9xhEb

— DragonBall Rage (@DragonBall_Rage) November 19, 2022