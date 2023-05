Fans votan por la mejor exclusiva de Xbox

Xbox nos ha ofrecido exclusivas increíbles a lo largo de su historia, pero ¿cuál es la mejor? Los fanáticos de la marca decidieron responder a esta pregunta de una vez por todas, así que discutieron y votaron para elegir el título exclusivo más destacado de Xbox.

Para hacerlo, se reunieron en Reddit y hablaron sobre sus franquicias favoritas. Como era de esperar, sagas como Gears of War, Halo y Forza recibieron muchas menciones. Sin embargo, al final solo podía haber un ganador. Después de votar, los jugadores llegaron a la conclusión de que Halo 3 es la mejor exclusiva de Xbox en su historia.

“¿Cuál es la mejor exclusiva de Xbox de todos los tiempos? Para mí, sigo pensando que Halo 3 está en la cima, fue la conclusión perfecta para la trilogía original”, escribió el jugador Emilia67, quien propuso la votación.

Muchos jugadores estuvieron de acuerdo con su punto de vista, ya que creen que la tercera entrega de la saga no tiene igual en varios aspectos. Varios recordaron momentos épicos de esta entrega e incluso su campaña de marketing, considerada por muchos como una de las mejores.

Otros fanáticos de la marca están parcialmente de acuerdo con esta opinión, ya que su exclusiva favorita es Halo: Combat Evolved o Halo 2. Por supuesto, muchos jugadores también votaron por la trilogía original de Gears of War, especialmente por su segunda entrega.

Otros títulos mencionados fueron The Elder Scrolls: Morrowind, Fable, Forza Horizon y Jet Set Radio Future, Forza Motorsport 4, Star Wars: Knights of the Old Republic, entre muchos otros. Al final, Halo 3 fue el título preferido y más votado, por lo que se quedó con la corona de la mejor exclusiva de Xbox en su historia.

Vale la pena mencionar que los críticos coinciden en cierta medida con la comunidad, ya que Halo 3 es una de las entregas de la franquicia y uno de los exclusivos de Xbox con las mejores calificaciones en sitios como Metacritic, donde registra un 94. Esto lo convierte en uno de los lanzamientos más destacados de la marca.

Vía: Ruetir

Nota del editor: Era de esperarse, ¿recuerdan cómo hubo problemas de saturación en Xbox LIVE y Microsoft tuvo que salir a pedir disculpas y a regalar un par de juegos de Arcade? Porque no anticiparon el éxito de Halo 3. ¿Tendrá presente Microsoft que eso fue hace 16 años y dos generaciones de consolas?