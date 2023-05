Revelan fecha de estreno segunda temporada de Loki

Junto al protagonista Tom Hiddleston, se espera que Owen Wilson retome su papel de Mobius M. Mobius y Gugu Mbatha-Raw vuelva como Ravonna Renslayer. El creador de Loki, Michael Waldron, ha insinuado que la segunda temporada seguirá desvelando las capas del Dios del Engaño mientras continúa los eventos de la primera temporada.

Se informa que Justin Benson y Aaron Moorhead dirigirán la mayoría de los episodios de la temporada. Ambos trabajaron previamente en Moon Knight, otra serie del MCU en Disney+.

A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

May 16, 2023