El multiplayer de The Last of Us ha dado mucho de qué hablar este año. A principios del 2023, un reporte por parte de Bloomberg señaló que la escala de este proyecto se había reducido sustancialmente. Esto, junto al anuncio de un retraso, comenzó un ola de especulaciones ante una posible cancelación. Ahora, recientemente, uno de los desarrolladores que está involucrado en este título, ha señalado que el multiplayer de The Last of Us sigue con vida.

Por medio de su cuenta de Twitter, Vinit Agarwal, director del proyecto multiplayer de The Last of Us, aseguró que el desarrollo de este título sigue en marcha, esto a la par de presumir que ha terminado Super Mario Bros. Wonder. Esto fue lo que comentó al respecto:

“¡Lo hice! Vaya, eso fue difícil, fácilmente murieron más de 300 Marios en el proceso. Y para que este tweet pueda seguir vivo en paz… sí, todavía estoy trabajando en ese juego”.

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process. And so this tweet can live on in peace… yes, I’m still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Recordemos que el reporte de Bloomberg señaló que el multiplayer de The Last of Us redujó su escala después de que Bungie mencionó internamente que este proyecto no lograría retener la atención de los jugadores. Como resultado, no solo el título sufrió otro retraso, sino que múltiples desarrolladores fueron reasignados a otros proyectos, dejando solo a un grupo pequeño a cargo de redireccionar la experiencia.

En temas relacionados, la producción de la segunda temporada de The Last of Us de HBO comenzará pronto. De igual forma, fuentes revelan más información sobre el estado actual del multiplayer de The Last of Us.

Nota del Editor:

El multiplayer de The Last of Us tiene el potencial de ser una gran experiencia, pero también corre el riesgo de ser un gran fracaso en dado caso de no cumplir con las expectativas. Este juego tiene que ser más que solo el multiplayer que ya conocemos del primer título, o una copia de Destiny, algo que es más fácil decirlo que hacerlo.

Vía: Vinit Agarwal