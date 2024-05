Primer tráiler de la serie secuela de Los Padrinos Mágicos

La franquicia de Los Padrinos Mágicos ha sido una de las más populares a lo largo de la vida de Nickelodeon, pero los fanáticos de la misma han despreciado los capítulos finales debido a que no se tenía un camino definido para el personaje principal, Timmy Turner. Eso nos lleva a que se decidiera hacer una serie reinicio de la cual se sabía poco, pero esa incertidumbre se está terminando, ya que han lanzado el primer avance de The Fairly OddParents: A New Wish, programa que va a estrenarse muy pronto.

Se lanzó un tráiler de 30 segundos que presenta a los espectadores a Hazel Wells, de diez años, una niña que acaba de mudarse después de que su padre consiguió un nuevo trabajo en Dimmadelphia. Se tratará de un show de 20 episodios mientras conoce a sus vecinos de cabello rosado y verde que tienen un secreto que los fans veteranos de los dibujos animados seguro ya conocen para este momento.

Aquí puedes ver el tráiler:

Esta es la descripción del primer episodio:

En Fairly OddParents: A New Wish, Hazel Wells, de diez años, acaba de mudarse a la gran ciudad de Dimmadelphia debido al nuevo trabajo de su padre. Además de estar en un ambiente desconocido, es la primera vez que está sin su hermano, Antony, quien acaba de irse a la universidad, dejándola sola e insegura de sí misma. Todo eso cambia cuando los vecinos de pelo rosa y verde de al lado revelan que no son vecinos comunes… ¡son Cosmo y Wanda, hadas madrinas! Y salen de su retiro para hacer realidad todos los deseos de Hazel.

En cuanto al estreno de este show, empezará el próximo 20 de mayo en la plataforma de Paramount+.

Vía: IGN

Nota del autor: Parece que Nickelodeon está haciendo otro intento para explotar esta franquicia, pero muchos de los fans ya no quieren ver esto. Aún así, existe la oportunidad de que se haga de un nuevo séquito de seguidores que no conozcan la franquicia y sea su primera interacción.