¿Link hablará en la película de Zelda?

Aún hay mucho que desconocemos sobre la película live action de The Legend of Zelda. Una de las principales preguntas que tienen los fans es si Link hablará o no en esta adaptación. Pese a que por el momento no tenemos información oficial, el director de este proyecto fue cuestionado sobre este aspecto, y su respuesta podría alegrar a más de uno.

En una reciente entrevista con Comicbook, Wes Ball, director de la película live action de The Legend of Zelda, fue cuestionado sobre si Link hablará o no en esta adaptación. Recordemos que el personaje nunca ha emitido una sola línea de diálogo en los juegos oficiales de Nintendo, más allá de un par de gritos. Esto fue lo que comentó Ball:

“A, B o C. Lo haré como en el juego: solo aparecen pequeños cuadros de diálogo en la película y eliges cuál quieres. Link se comunica con los aldeanos todo el juego, simplemente no escuchas su voz”.

La respuesta de Ball deja la puerta abierta para cualquier dirección. De esta forma, no se descarta la posibilidad de escuchar al actor de Link hablar en la película, aunque sean solo un par de líneas de diálogo. Sin embargo, lo mismo se puede decir del caso contrario, y contar con un protagonista silencioso.

Recordemos que Link sí ha hablado en el pasado. Específicamente, en la caricatura de los 80, así como los juegos de CD-i de Phillips, aunque estas producciones no han sido canon, ni fueron producidas por Nintendo. Si bien uno puede llegar a pensar que los fans desean que el protagonista continúe siendo mudo, hay algunos que quieren que esto cambie.

Gracias al enfoque narrativo en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, en donde Zelda y el resto de los personajes secundarios por fin tuvieron voz, algunos se quejaron de que Link no tuvo el mismo tratamiento, por lo que no recibió el desarrollo de personaje que muchos esperaban ver.

Solo nos queda esperar para ver cuál será la dirección que tome la película live action de The Legend of Zelda. Sin embargo, es muy probable que la comunidad se divida sin importar el resultado final. En temas relacionados, descubren un secreto de The Wind Waker. De igual forma, así se ve Tears of the Kingdom corriendo a 4K.

Nota del Autor:

Cualquier dirección que tomen con Link será interesante. La ventaja de tener un personaje tan poco desarrollado, es que los creadores son libres de hacer lo que sea con él, siempre y cuando no rompa con los elementos establecidos del mundo y la obra original.

Vía: Comicbook