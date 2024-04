Logran correr The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom en 4K

Ya casi se cumple un año de uno de los juegos más llamativos de Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual ha sorprendido a los usuarios debido a las posibilidades de gameplay, añadiendo el sistema de unión entre objetos que explotaba la creatividad de los usuarios. Y si bien sorprende hasta cierto punto en la parte gráfica, hay quienes se preguntaban cómo hubiera lucido en una consola mucho más potente que le diera aspecto de las resoluciones del negocio de hoy en día.

Con esto en mente, el modder de hardware al cual se le conoce como Naga, ha hecho algunas modificaciones a su Nintendo Switch Oled, esto con el objetivo de poder correr este juego a los 4K de resolución y afortunadamente su misión ha rendido frutos, lo cual ha impresionado a los usuarios del mundo. Proceso que se pudo lograr debido al cambio de RAM de la consola, pasando de 4GB a 8GB, permitiendo así que el juego se renderize a dicha calidad.

Aquí lo puedes ver:

Vale la pena mencionar, que muchos jugadores le han pedido el procedimiento a Naga sobre la modificación de la consola, algo que hasta este momento no ha revelado del todo, pues si se hace popular en el mundo es posible que Nintendo no se tome de buena manera la alteración de su hardware. Sin embargo, es posible que la siguiente pueda llegar a ese nivel, aunque eso implicaría que los juegos no deberán resaltar mucho en la parte gráfica, algo que no es novedad en la empresa.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Definitivamente muchos queremos ver este juego corriendo a 4K y a 60 cuadros por segundo. Sin embargo, es posible que no lo vayamos a ver hasta la siguiente generación, y tampoco es 100% seguro.