Creadores de Ori explican por qué no habrá tercer juego

El desarrollador Moon Studios es bastante conocido por dar forma a dos queridos Metroidvania, Ori and The Blind Forest, así como su secuela llamada And The Will of The Wisps, los cuales fueron bien recibidos por parte de la crítica especializada y los fanáticos. Esto hace que los usuarios quieran una tercera parte para cerrar la historia, pero parece que los creadores no tienen pensado darle una nueva aventura al personaje.

De hecho, han estado muy ocupados con No Rest for the Wicked, juego de rol de acción que da un giro total a lo que hemos visto anteriormente por parte de este equipo. Incluso, hay una noticia que podría no gustar, dado que el cofundador de la empresa, Gennadiy Korol, ha mencionado que la narrativa se puede considerar como cerrada. Por lo que esperar otro juego pronto no podría ser realidad.

Acá su comentario en la entrevista reciente:

Creo que estábamos bastante contentos con el punto donde quedó. Creo que pudimos completar la historia de Ori . Es un arco completo ahora; Si juegas ambos juegos, es una historia completa. Así que sentí que la única manera de regresar a Ori 3 era si tuviéramos más que decir, más historias que contar.

Esta es una descripción de la saga:

La saga de Ori es una serie de videojuegos desarrollada por Moon Studios y publicada por Microsoft Studios. La franquicia se centra en dos títulos principales: “Ori and the Blind Forest” y “Ori and the Will of the Wisps”. Estos juegos son conocidos por su hermoso arte, mecánicas de juego refinadas, y narrativa emotiva, todo envuelto en el género de aventura de plataformas y metroidvania. Lanzado en 2015, Ori and the Blind Forest introduce a los jugadores al personaje principal, Ori, un pequeño guardián espíritu, y a su compañero, Sein, el “espíritu de la luz”. La historia comienza con una tormenta devastadora que separa a Ori del árbol espiritual que lo cría. Ori se embarca en una misión para salvar el bosque de Nibel, enfrentando diversos obstáculos y enemigos. El juego es notable por su estilo artístico pintado a mano, su banda sonora atmosférica y su emotiva narrativa. La jugabilidad combina elementos de plataformas con puzzles y exploración, características típicas del género metroidvania. Ori and the Will of the Wisps, lanzado en 2020, continúa la historia de Ori. Este segundo juego sigue a Ori en una nueva aventura fuera del bosque de Nibel para descubrir su verdadero destino en el mundo más grande de Niwen. Al igual que su predecesor, el juego es aclamado por su arte visual impresionante y su música envolvente. “Will of the Wisps” mejora y expande las mecánicas de juego del primer título, introduciendo nuevas habilidades, sistemas de mejora y un mundo más vasto y detalladamente conectado.

Recuerda que los títulos están disponibles en consolas Xbox, Nintendo Switch y PC.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Definitivamente muchos queremos la tercera parte de estas aventuras, pero los creadores deben tomarse el tiempo para darle forma. Eso significa, que primero podemos darle una revisión al otro título que están trabajando en estos momentos.