Ori and the Blind Forest y su secuela, Ori and the Will of the Wisps, son juegos que han recibido muchísimo cariño y apreciación por parte de los jugadores y la crítica. Tristemente, un nuevo reporte señala que la situación en Moon Studios no es tan agradable como sus títulos, y algunos de sus empleados describen al estudio como “racista, opresor y tóxico”.

Como parte de una investigación por GamesBeat, varios exempleados y empleados de Moon Studios fueron contactados en privado para conocer exactamente cómo era la situación laboral dentro del estudio. Como resultado, se obtuvieron todo tipo de respuestas, en su mayoría negativas. Un desarrollador anónimo declaró lo siguiente:

“Creamos algo verdaderamente especial, y la única forma en que pude superarlo fue viendo a la gente en Twitch y cómo eran conmovidos por ello, y eso formó parte de mi proceso de curación. Porque tal vez mi sufrimiento valió la pena, porque la gente sintió algo. Al final, muchos de nosotros nos sentimos fatigados.”

Conforme se iban realizando más entrevistas, múltiples empleados de Moon Studios describieron al ambiente laboral como poco profesional y abusivo. Constantemente se realizaban comentarios antisemitas en los chats del trabajo, así como varias ‘bromas’ sobre genitales.

Moon Studios fue contactado por GamesBeat para responder a estas alegaciones y para hacerlo, compartieron un extenso comunicado. Acá te dejamos un extracto del mismo:

“No creemos que las experiencias sugeridas por sus preguntas sean representativas de los más de 80 miembros que tiene Moon Studios y que están prosperando y trabajando duro cada día — ni creemos que sean representativas de las experiencias de los exintegrantes de nuestro equipo. De hecho, estamos muy orgullosos de nuestra historia y de hacer feliz a la gente, avanzando sus carreras, y contribuyendo a su éxito financiero. Construimos Moon Studios con una simple premisa. Primero, queríamos crear un estudio variado que no esté limitado por los límites geográficos, permitiéndonos reclutar talento de todo el mundo. En segundo lugar, queríamos albergar una cultura en donde nuestro equipo pudiera prosperar y ofrecer lo mejor que tiene la industria. Y por último, desde el primer día compartimos las ganancias y recompensas de nuestros esfuerzos con todo el equipo. Creemos que hemos tenido éxito con esto.”

No obstante, Moon Studios admite que, debido a la enorme cantidad de personas que trabajan dentro del estudio, puede que haya habido escenarios en donde alguna broma se haya sentido fuera de lugar y eso haya provocado que ciertos empleados con cierta cultura se hayan sentido ofendidos, pero de acuerdo con ellos, nunca fue su intención.

Nota del editor: Es lamentable que este tipo de casos siga saliendo a la luz, y parece que son pocos los estudios que han salido exentos. Parece que la situación dentro de Activision Blizzard provocó que múltiples medios se interesaran en conocer qué otras compañías de videojuegos presentan estos mismos problemas, y tristemente, los resultados fueron bastante extensos.

Via: GamesBeat