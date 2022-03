A Plague Tale tendrá su propia serie de TV

Convertir los juegos en series de TV o películas es una tendencia que muchos estudios están siguiendo en la actualidad, y PlayStation Productions es uno de los principales. Vimos que a la película de Uncharted le fue muy bien en taquilla, y el siguiente año tendremos la serie de The Last of Us en servicios de streaming. Otro juego que estará recibiendo su propia adaptación es A Plague Tale, de Asobo Studio.

De acuerdo con el portal francés Allocine, hubo múltiples estudios estadounidenses en adaptar este juego a la pantalla chica, pero sus autores prefirieron utilizar un estudio local para apegarse a sus raíces. Mathie Turi, director de Inglorious Basterds, Rosemary’s Baby, y Lucy, parece estar involucrado de cierta forma con el proyecto tras compartir la noticia en sus redes sociales.

👱‍♀️🧒🔥🐀 C’est officiel ! J’ai l’immense honneur de travailler sur l’adaptation en série de cette pépite française : @APlagueTale. Merci à @AsoboStudio et @Focus_entmt pour leur confiance. Hâte de porter à l’écran l’histoire d’Amicia et Hugo ! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale — Mathieu Turi (@MathieuTURI) March 17, 2022

De momento, no tenemos detalles adicionales sobre esta nueva producción, por lo que tendremos que esperar para conocer si es que se apegará a la historia de los juegos, o si será una historia original. Debido a que el proyecto apenas fue anunciado, todavía falta un muy buen rato para conocer toda esta información.

Nota del editor: Creo que A Plague Tale se presta muy bien para un formato episódico, aunque no tendría mucho caso que siguieran con la historia del juego. Creo que el universo creado por Asobo Studio tiene mucho potencial para ser explorado, y esperemos que sus productores tomen esto a consideración.

Via: Eurogamer