La serie de The Last of Us llegará hasta 2023

La serie de The Last of Us es uno de los proyectos más anticipados a cargo de PlayStation Productions y HBO. Muchos teníamos la esperanza de que el show finalmente llegaría al servicio de streaming en algún punto de este año, pero parece que deberemos esperar un rato más ya que de acuerdo con sus productores, la serie no debutará sino hasta 2023.

Como parte de una reciente entrevista con Deadline, Casey Bloys, director de contenido para HBO Max, reveló que la serie de TLOU sigue en su proceso de filmaciones, el cual se extenderá a lo largo de este año. En otras palabras, tendremos que esperar hasta 2023 para verla.

“No saldrá en 2022, siguen filmando en Canadá. Me imagino que la veremos hasta 2023. Yo ya ví unos cuantos episodios y estoy muy emocionado. Craig Mazin hizo un gran trabajo con Chernobyl para nosotros, es un excelente escritor y director. Lo que yo he visto está increíble y me emociona mucho pero no la veremos en 2022.”

De igual forma, Pedro Pascal, quien interpretará a Joel dentro de la serie, también dijo que “el proyecto estaría a la altura del videojuego“, pero tampoco quiso revelar muchos detalles sobre el detrás de escenas. Ni modo, toca esperar hasta 2023 para ver qué tal les quedó esta adaptación.

Nota del editor: Es una lástima que no vaya a salir este año, pero prefiero eso a que apresuren las cosas y al final tengamos un mal resultado. Después de todo, TLOU es uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos y el proyecto sí o sí tiene que salir bien.

Via: Deadline