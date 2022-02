Las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande y chica usualmente terminan por decepcionar a los fans. Aunque Castlevania y Arcane de Netflix han demostrado que este no siempre es el caso, la película de Uncharted parece que vuelve a caer en los mismos errores. De esta forma, muchos están preocupados por la serie de The Last of Us para HBO. Sin embargo, Pedro Pascal, actor de Joel, asegura que no hay algo que temer, y esta versión le rendirá honor al trabajo original de Naughty Dog.

En una reciente entrevista con Neelix, Pascal fue cuestionado sobre la presión que se le ha impuesto a la serie, y las expectativas que los fans tienen de este trabajo. Esto fue lo que comentó:

“Creo que la adaptación cinematográfica puede estar más que a la altura del juego original. No tengo absolutamente ninguna duda de que no decepcionaremos a los fanáticos del juego ni a los nuevos espectadores”.

Estas son declaraciones bastante positivas para la producción. Aunque hasta el momento solo hemos visto una foto oficial, así como un par de imágenes filtradas, aún no tenemos un tráiler o algo que nos dé un mayor vistazo a la serie que está en desarrollo.

Se espera que la serie de The Last of Us llegue a HBO a finales de 2022. En temas relacionados, ya sabemos quién será Riley Abel en la adaptación. De igual forma, Nick Offerman se une a esta producción.

Nota del Editor:

La serie de The Last of Us parece que tiene todo el potencial de ser un buen trabajo que le rinda honor a la obra de Naughty Dog, y al mismo tiempo ofrezca algo completamente nuevo. Sin embargo, nada descarta algún error en el camino.

Vía: IGN