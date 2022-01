Conforme la producción de la serie de The Last of Us sigue en marcha, más y más actores se suman a este proyecto. De esta forma, se ha revelado que Storm Reid, actriz que ha participado en Euphoria y A Wrinkle in Time, tendrá un papel en la adaptación del amado trabajo de Naughty Dog.

Para todos los fanáticos del juego, Reid será la encargada de interpretar a Riley Abel, quien apareció por primera vez en The Last of Us: Left Behind, el DLC del título original. En el primer juego, Yaani King fue la encargada de este personaje. Esta es la descripción de la serie:

“Basado en el galardonado videojuego de Naughty Dog, The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida por un virus mortal. Joel (Pascal), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena a las luciérnagas, una organización de búsqueda de curas. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir”.

Considerando el papel que tiene Abel en el juego, es muy seguro que Reid solo esté presente por un par de episodios. Por el momento aún no hay fecha de estreno exacta para la serie que debutará en HBO Max en algún punto de este año. En temas relacionados, ya sabemos quién será Bill en la serie de The Last of Us. De igual forma, el multiplayer de la secuela podría ser free-to-play.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, Storm Reid es una gran opción. Aunque su trabajo en A Wrinkle in Time no es el mejor del mundo, su participación en Euphoria es de primer nivel, y confío en que hará un gran trabajo como Riley Abel.

Vía: Deadline