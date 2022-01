El multiplayer de The Last of Us 2 sería free-to-play

Ya ha pasado un muy buen rato desde que tuvimos información relacionada al multiplayer de The Last of Us Part II, y Naughty Dog sigue sin querer dar muchos detalles al respecto, así que la comunidad ha tenido que escarbar por todo tipo de pistas. Hace poco, el estudio publicó una nueva vacante de trabajo, la cual sugiere que este modo multijugador podría ser una experiencia free-to-play.

Dentro de dicha vacante, Naughty Dog está buscando contratar a un diseñador de economía y monetización para “un proyecto online”. En otras palabras, existe la posibilidad de que el multiplayer de TLOU se ofrezca como una experiencia gratuita, pero con la opción de adquirir distintos objetos cosméticos mediante un sistema de microtransacciones, tal y como ocurrió con Halo: Infinite, Warzone y Apex Legends.

Evidentemente, nada de esto es oficial y se trata de mera especulación por parte de la comunidad, pero ciertamente tendría sentido que Naughty Dog opte por una experiencia de este tipo. Seguro que ya no debe faltar mucho para conocer más detalles oficiales sobre este proyecto, y quién sabe, tal vez hasta pueda salir este año.

Nota del editor: No me sorprendería en lo absoluto si el multiplayer de TLOU fuera gratis, después de todo, hemos visto que este tipo de productos suelen tener mucho éxito, con todo y microtransacciones. Seguro que Naughty Dog no se arriesgará a vendernos un juego a precio completo que incluya microtransacciones, pero ya veremos qué ocurre en el futuro.

Via: Naughty Dog