Naughty Dog habla sobre el multiplayer de TLOU II

Ya ha pasado más de un año desde el lanzamiento de The Last of Us Part II, y los fans se siguen preguntando si algún día veremos el modo multiplayer de este juego. Para fortuna de estas personas, durante The Last of Us Day 2021, el cual se celebró el día de ayer, Naughty Dog ofreció más información sobre este esperado proyecto.

Como parte de los anuncios de The Last of Us Day 2021, el estudio fue cuestionado sobre el desarrollo del multiplayer de su más reciente trabajo. Aunque no se ofreció información detallada, esto fue lo que se comentó al respecto:

“En resumen, estamos trabajando en ello. Vemos los comentarios de la comunidad mientras muchos de ustedes claman por el modo multijugador y quieren actualizaciones. Por ahora, diremos que nos encanta lo que está desarrollando el equipo y queremos darles tiempo para construir su ambicioso proyecto. ¡Revelaremos más cuando esté listo!

Recordemos que el multiplayer de The Last of Us Part II no estuvo disponible junto al lanzamiento original, ya que la escala y la ambición de la historia principal tomó una mayor prioridad. Por el momento se desconoce si este apartado será integrado a la secuela, o si llegará al mercado como una entrega separada.

Aunque este apartado no tuvo una gran presencia, durante The Last of Us Day 2021 se compartió la primera imagen oficial de la serie para HBO.

Vía: Naughty Dog