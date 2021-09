Un juego AAA de G.I. Joe ya está en desarrollo

Wizards of the Coast, conocidos por Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, y Avalon Hill, han comenzado un nuevo estudio en Raleigh-Durham, ubicado en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Aquí, talento que previamente trabajó en Warner Bros. Games y otros estudios AAA, se encuentran desarrollando un juego de G.I. Joe de primer nivel.

De acuerdo con una solicitud de trabajo, el nuevo proyecto de Wizards of the Coast, es una colaboración con Hasbro para crear un juego de G.I. Joe, el cual contará con una calidad de un título AAA. Esto es lo que se ha comentado al respecto:

“Estamos creando un nuevo equipo de desarrollo con gran talento para desarrollar nuestro primer juego multiplataforma de acción y aventuras ambientado en el universo de G.I. Joe”.

Indagando en los puestos disponibles, se señala que este título será una aventura de acción en tercera persona con elementos de progresión y exploración, con gráficos “a la altura de Hollywood”. Considerando que la solicitud de Director Técnico busca a alguien con experiencia en Unreal Engine, es probable que vemos al UE5 integrado a este proyecto.

Por el momento no hay más información disponible, y considerando que este proyecto apenas está comenzando, seguramente pasará algo de tiempo antes de tener detalles concretos. Solo esperemos que la espera no sea tan larga.

Vía: Wizards of the Coast