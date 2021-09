El día de hoy, Naughty Dog celebró el The Last of Us Day 2021, fecha con la cual buscan celebrar su aclamada franquicia post-apocalíptica. Anteriormente prometieron que “habría contenido totalmente nuevo”, y aunque la gran mayoría de este contenido en realidad implicaba nueva mercancía, también tuvimos otra sorpresa que sin duda les encantará a los fans de la saga.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, Naughty Dog nos dio nuestro primer vistazo de la serie de The Last of Us a cargo de HBO, y a continuación puedes ver la imagen en cuestión:

El teaser nos muestra a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) de espaldas, pero por lo poco que se ve alcanza a ver, todo parece indicar que esta adaptación sí le será fiel al videojuego. Recordemos que la serie adaptará el primer título, pero sus autores prometen que habrá nuevas escenas y contenido que no se vio en la obra de Naughty Dog. De igual forma, mas que describirla como una adaptación, sus productores mencionar que en realidad podría considerarse como una “extensión” al juego.

Todavía no tenemos fecha de estreno para la serie de The Last of Us, pero la idea de tenerla a finales de 2022 no suena como algo tan descabellado.

Fuente: Naughty Dog