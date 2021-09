The Last of Us Day, la celebración anual de la propiedad post-apocalíptica de Naughty Dog, se estará llevando a cabo este fin de semana, el domingo 26 de septiembre. ¿Será que finalmente veamos la revelación del anticipado proyecto multiplayer del estudio? Bueno, aunque te recomendaríamos no emocionarte demasiado, sus desarrolladores sí mencionaron que habrá “contenido totalmente nuevo” durante el show.

En una reciente publicación del PlayStation Blog, que en su mayoría detalla la nueva mercancía de la PlayStation Gear Store, Naughty Dog escribió lo siguiente:

“Estaremos revelando contenido totalmente nuevo el 26 de septiembre a las 9AM Hora del Pacífico / 11AM hora de la CDMX. Asegúrense de visitar la página TheLastofUs.com/TLOUDay.”

Al momento de redacción, la página en cuestión todavía no está activa.

Entonces, ¿qué podría ser este nuevo contenido? Por la forma en que lo redactar, podría ser cualquier cosa. ¿Un primer vistazo a la serie de HBO? ¿El multiplayer de TLOU II? ¿O algo totalmente diferente? Será cuestión de esperar unos días más para tener la respuesta.

