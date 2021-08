Previo al lanzamiento de The Last of Us Part II, Naughty Dog insinuó que su apartado multijugador había evolucionado en algo mucho más grande. Gracias a unas cuantas vacantes de trabajo, sabemos que este modo sigue en desarrollo, aunque sus autores todavía no han revelado ni un solo detalle al respecto. A estas alturas suena poco probable que su lanzamiento vaya a darse este año, pero parece que la espera valdrá la pena pues podría incluir un modo battle royale.

Dataminers encontraron nuevos assets almacenados en el código fuente del juego, revelando la existencia de un mapa que parece adelantar un modo battle royale o algo similar. Por supuesto, también es posible que se trate de un archivo viejo, aunque al momento de redacción, nadie ha sido capaz de validar esta información, por lo que es mejor tomarla con reserva.

El video plantea la hipótesis de que el mapa podría hacer referencia a múltiples áreas inspiradas por locaciones del juego principal, incluyendo una gasolinera, y un puerto. También se hallaron referencias a armaduras, cascos y mochilas. No es mucho, pero definitivamente es interesante conocer este tipo de detalles y ahora esperemos que Naughty Dog no tarde mucho en dar a conocer la información oficial.

Via: Push Square