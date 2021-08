Si has estado siguiendo de cerca el manga de Dragon Ball Super, entonces estarás enterado de que Vegeta ya alcanzó una nueva transformación. Tras mucho esfuerzo y dedicación, el Príncipe de los Saiyajin podría ser finalmente el héroe de este nuevo arco, pero mientras esperamos por conocer si logrará vencer a Granolah o no, hay otro misterio entre los fans que podría ser resuelto dentro de poco: ¿Exactamente cuál es el nombre de esta nueva transformación?

Vía Twitter, la cuenta DBS Chronicles tradujo un extracto del manga, y como resultado, se reveló que el nombre oficial de esta transformación es algo así como “Instinct of Conquest“, que en español se traduciría a “Instinto de Conquista”.

After thinking & overthinking, I came up with “Instinct of Conquest” 😶

Not 100% right, but I hope you get the meaning.

Would’ve been much better if I hadn’t put stress on using “instinct”, but oh well.

“我儘の極意”/”Wagamama no Gokui” pic.twitter.com/boEl9OD9oo

