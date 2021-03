Solicitud de trabajo revela nuevos detalles sobre el multiplayer de TLOU II

A más de medio año del lanzamiento de The Last of Us Part II, los jugadores se siguen preguntando cuándo estará disponible el modo multiplayer de este título. Aunque por el momento no hay información oficial, una nueva solicitud de trabajo parece indicar que Naughty Dog está a nada de anunciar este esperado agregado.

Recientemente, el estudio publicó una oferta de trabajo para un diseñador enfocado a la economía multiplayer. Aquel que obtenga este puesto, tendrá que “ayudar a crear vías para la autoexpresión de los jugadores, garantizar la longevidad robusta de nuestros títulos, y ofrecer a nuestros jugadores grandes recompensas a las que aspirar”, y su labor será “diseñar, implementar y ajustar la economía del juego y los sistemas de progresión”.

Si bien esto apunta a la llegada del esperado multiplayer de The Last of Us Part II, es importante mencionar que esta oferta también hace mención de una colaboración con el equipo de Live Ops, lo cual podría indicar que este proyecto tendría elementos de juego como servicio, por lo cual podríamos estar viendo a un proyecto completamente nuevo.

Recordemos que Naughty Dog mencionó que The Last of Us Part II llegaría al mercado sin el multiplayer. Después, una filtración nos reveló cómo se veía este componente en un estado temprano de desarrollo. Por su parte, el estudio no ha emitido un comunicado oficial, y por el momento se desconoce si esta solicitud es para un proyecto nuevo o algo relacionado con la aventura de Ellie.

Vía: Naughty Dog