¡Bella Ramsey será Ellie en la serie de The Last of Us!

Después de mucho silencio, se ha confirmado que Bella Ramsey dará vida a Ellie en la serie de The Last of Us para HBO. Los fanáticos de Game of Thrones recordarán a Ramsey como la joven actriz que interpretó a Lyanna Mormont, uno de los personajes favoritos entre la comunidad.

De acuerdo con información exclusiva de The Hollywood Reporter, Ramsey ya aseguró el papel con HBO, convirtiéndola así en la primera actriz confirmada para unirse a este proyecto, y evidentemente, todos estamos esperando por conocer quién dará vida a Joel en esta adaptación para la TV.

De hecho, un reciente rumor indica que Mahershala Ali podría ser Joel en la serie, y a pesar de que la fuente que lo mencionó es bastante confiable, siempre es bueno manejar este tipo de información con reserva.

Fuente: The Hollywood Reporter