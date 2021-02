Rumor: Mahershala Ali sería Joel en la serie de The Last of Us

No es ningún secreto que HBO, de la mano de Naughty Dog y Sony, ya se encuentra trabajando en una serie de The Last of Us. Desde el año pasado, el proyecto recibió luz verde, pero hasta la fecha seguíamos sin tener información respecto a su elenco, aunque gracias a un nuevo reporte de The Illuminerdi eso ya ha cambiado.

Según informa este medio, HBO le ofreció el papel de Joel a Mahershala Ali, y solo basta con que el actor diga que sí para hacerlo oficial. La mala noticia es que The Illuminerdi no provee alguna fuente oficial para esta información, y aunque en el pasado han demostrado ser una fuente confiable, lo mejor es tomar esto con reserva.

“La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir “.

Recordemos que la historia estará inspirada en el primer videojuego y de acuerdo con sus productores, no será la misma historia contada de una manera diferente, sino que será una extensión a la narrativa original que vimos por parte de Naughty Dog y promete ofreceros una nueva perspectiva en el cuento de Joel y Ellie.

Fuente: The Illuminerdi