No es ningún secreto que Battlefield 2042 tuvo uno de los lanzamientos más controversiales en la historia de la franquicia, y meses más tarde, el juego todavía no ha podido recuperarse de todas las críticas que recibió durante su estreno. EA y DICE han estado trabajando duro para corregir algunos de sus puntos más criticados, pero incluso con estos esfuerzos, la comunidad está sumamente insatisfecha.

Andy McNamara, director de comunicaciones de EA, compartió una serie de tweets en donde les pedía a los jugadores que fueran pacientes, puesto que algunos de los cambios solicitados requerían tiempo para concluirse.

Estos comentarios estuvieron repletos de comentarios ofensivos y tóxicos, por lo que McNamara decidió por borrarlos de su cuenta y en su lugar nos dejó con este otro mensaje:

“Borré los tweets. Parece que mi mensaje no fue claro. Una disculpa.”

Deleted the tweets. Seems my message wasn’t clear. Apologies.

— Andy McNamara (@TheRealAndyMc) January 6, 2022