Spider-Man: No Way Home cuenta con varias escenas conmovedoras entre Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. La mayoría de estas están apegadas al guion de la cinta. Sin embargo, hay una en particular que fue improvisada por Garfield, y en una reciente entrevista se ha revelado de cuál se trata.

En una plática con Variety, Garfield reveló que la escena en donde le dice a Tobey y a Holland que los ama, fue totalmente improvisada, y la reacción de los otros dos actores fue genuina. Esto fue lo que comentó:

“Hay una línea que improvisé en la película, miro a Maguire y Holland y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”.

Usualmente, este tipo de tomas son tomadas con poca seriedad, y son relegadas a los bloopers del DVD y Blu-Ray. Sin embargo, parece que Marvel y Sony estaban de acuerdo que esta carismática interacción era natural para los personajes, por lo que decidieron incluirla en la versión teatral.

Nota del Editor:

Andrew Garfield es un gran actor, y si bien las películas de Spider-Man que protagonizó no son las mejores de este personaje, este no demerita el cariño que se le tiene a esta interpretación. Quizás una nueva película con un mejor director y guion le hagan honor a este legado.

Vía: Variety