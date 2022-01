Después de la aparición de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, comenzó una campaña para hacer que The Amazing Spider-Man 3 sea una realidad. Si bien por el momento no hay información oficial relacionada con esta posibilidad, el actor por fin rompió el silencio, y habló sobre su regreso al papel del arácnido.

En una entrevista con Variety, Garfield reveló que estaría dispuesto a interpretar una vez a Spider-Man, siempre y cuando se sienta necesario para esta versión del personaje. Esto fue lo que comentó:

“Quiero decir, sí, definitivamente etoy abierto a algo si se siente bien. Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, para el bien común y para la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si tuviera la oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y seguro de mí mismo. Estoy muy agradecido. Estoy muy, muy agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que estaba jugando. Amo ese personaje y estoy agradecido de haber podido trabajar con estos actores increíbles, este director increíble y Marvel en conjunto con Sony. Fue alegre y una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter, donde lo dejamos. Debo dar un paso atrás y curarlo un poco. Y también apoyando realmente a Peter [de Holanda] y honrando a su personaje al completar esa trilogía, sin distraerlo ni restarle valor”.

Si bien por el momento no hay información oficial, rumores señalan que las películas de Venom se llevan a cabo en el universo de Andrew Garfield, por lo que en un futuro bien podríamos ver una vez más a este actor en el traje rojo con azul que tantos fans aman.

Nota del Editor:

Está claro que a Andrew Garfield le gustaría hacer The Amazing Spider-Man 3. Si bien el actor no ha revelado algo al respecto, recordemos que por meses mintió sobre su participación en No Way Home, por lo que su regreso como Spider-Man bien podría ya estar en marcha.

