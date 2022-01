¡Ya jugamos Rainbow Six Extraction!

El 2022 ya está aquí, y todo parece indicar que este será otro año repleto de grandes lanzamientos. Enero ciertamente arrancará con unos estrenos dignos de revisar, y creo que Rainbow Six Extraction podría ser uno de ellos. Esto te lo digo porque ya tuve oportunidad de jugar la nueva propuesta multiplayer de Ubisoft, y por aquí te estaré contando sobre mis impresiones iniciales.

A diferencia de Rainbow Six Siege, Extraction es una experiencia enfocada completamente en el PvE, así que no podrás enfrentarte a otros jugadores sino que deberás cooperar con ellos para sobrevivir. De hecho, una de las cosas que me sorprendió de Extraction fue su dificultad, pues incluso en el nivel más sencillo a mí y a mi equipo nos costó trabajo terminar las misiones. ¿Es esto algo necesariamente malo? No realmente, pero sí significa que necesitarás de un equipo verdaderamente coordinado para superar los retos más complejos que el juego te aviente.

Por supuesto, al igual que con otros juegos similares, siempre deberemos lidiar con el tema de los trols y la gente que no está dispuesta a cooperar para ganar, así que sí me preocupa un poco este asunto para quienes no siempre vayan a tener con quien jugar. Seguro que habrá opciones para reportar o algo por el estilo, pero yo no tuve oportunidad de conocer nada sobre esto durante esta sesión hands-on.

Evidentemente, Extraction sí comparte ciertas características con Siege, particularmente con el tema de los Operadores. Cada uno de estos personajes tiene alguna funcionalidad única que lo ayudará en el campo de batalla. Por ejemplo, yo utilicé un Operador con un radar que me permitía ver a los enemigos a través de las paredes, mientras que uno de mis compañeros utilizó otro con un dron para tener una vista aérea del nivel. Un equipo no puede tener el mismo Operador más de una vez, así que será importante experimentar con varios de ellos en caso de que tu favorito sea elegido antes.

Además de tu Operador también podrás personalizar sus armas y equipo con diferentes miras, munición o granadas que aturden o que actúan como cebo. Dependiendo del Operador que elijas podrás seleccionar entre distintos tipos de armas que van desde rifles de asalto convencionales, hasta escopetas, rifles semiautomáticos y francotiradores. Las armas se sienten bien y el impacto de los disparos en los enemigos, especialmente cuando aciertas un golpe crítico, es verdaderamente gratificante.

Cada nivel tiene tres diferentes zonas, cada una con su propio set de objetivos y entre más objetivos completes, la dificultad aumentará más. El sigilo fue de vital importancia durante mis partidas, ya que si no eras cuidadoso podías terminar por alertar a todos los enemigos dentro de la zona, lo que significaría que yo y mi equipo estaríamos muertos en cuestión de minutos. Aquí me confundió un poco la interfaz del juego, ya que no está muy claro cuando un enemigo está consciente sobre tu presencia o cuando apenas está por descubrirte. Obviamente que si disparas un arma sin silenciador todos los enemigos alrededor te van a escuchar, pero incluso cuando utilizábamos silenciador y nos movíamos sigilosamente parecía que los enemigos nos descubrían como por arte de magia.

Y es que además de preocuparte por los enemigos tradicionales, también hay una serie de factores elementales a los que debes poner atención. Por ejemplo, hay nidos de alienígenas en los tejados y paredes que debes eliminar sigilosamente, así como unas esporas que se te adhieren al cuerpo y detonan remotamente, alertando así a todos alrededor y dañando a tus compañeros en el proceso. Por eso es tan importante el tener un radar, hablar con tu equipo y tratar de ser lo más sigiloso posible. Cuando lográbamos limpiar un área sin ser descubiertos era una sensación verdaderamente satisfactoria.

La estructura de niveles también se me hizo que tiene un muy buen diseño, ya que existen diferentes rutas que puedes tomar para llegar hasta tu objetivo. Normalmente cada nivel consta de llegar de punto A a punto B cumpliendo ciertos objetivos de por medio, pero la forma en que tú llegas a estos resultados depende completamente de ti, del Operador que hayas seleccionado y de la coordinación de tu equipo, es por eso que incluso repitiendo el mismo escenario constantemente podría tener conclusiones muy diferentes cada vez.

Incluso sin ser fan de Siege, o de este tipo de juegos en general, mi tiempo con Extraction fue bastante disfrutable. Sí, tiene unos cuantos detalles por refinar previo a su lanzamiento, pero creo que tiene el potencial para convertirse en un sensacional shooter táctico, especialmente para quienes piensan jugar con amigos. Aún siendo un preview build, casi no me encontré con ningún bug o glitch que afectara drásticamente mi experiencia, así que Ubisoft va por buen camino.

Rainbow Six Extraction llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 20 de enero de 2022.