Rainbow Six Extraction ya tiene fecha de lanzamiento

Rainbow Six Extraction estaba pensado para debutar este mismo año, pero Ubisoft decidió retrasarlo hasta algún punto no especificado de 2022. El día de hoy te traemos varias buenas noticias, ya que no solo conocemos su día exacto de estreno, sino que sus autores también confirmaron que no será un título que se venda a precio completo.

Específicamente, será el 20 de enero de 2022 cuando Rainbow Six Extraction llegue a consolas PlayStation, Xbox y PC. Como te decía hace unos momentos, no será necesario pagar precio completo por él, ya que ahora debutará por $40 dólares. Si adquieres este título recibirás un Buddy Pass que te permite invitador a dos amigos más para jugar contigo, pero esto solo será vigente por 14 días.

Si juegas Rainbow Six Siege y adquieres Extraction, automáticamente desbloquearás a todos los 18 Operadores que incluye Extraction para utilizarlos dentro de Siege, así como el United Front Bundle que incluye ítems adicionales. De igual forma, Ubisoft afirmó que todo el contenido post-lanzamiento será completamente gratuito.

Nota del editor: Sin duda alguna, muy buenas noticias para todos los que estaban anticipando este título. La verdad es que Ubisoft tomó muy buenas decisiones respecto a este juego, y esperemos que sean recompensados por sus actos con una buena cantidad de usuarios disfrutando Extraction en enero.

Via: Ubisoft