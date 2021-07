Retrasan Riders Republic y Rainbow Six Extraction

Tal parece que el catálogo de lanzamientos de Ubisoft para la segunda mitad del año ha perdido gran fuerza. El día de hoy, 16 de julio, la compañía francesa reveló que Rainbow Six Extraction y Riders Republic se han retrasado, con uno de estos dos títulos perdiendo su ventana de 2021 por completo.

Por medio de los sitios oficiales de estos juegos, Ubisoft ha confirmado que Riders Republic, título que iba a estar disponible el 2 de septiembre, ahora llegará a consolas y PC hasta el 28 de octubre de 2021. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Para asegurarnos de que podemos ofrecer el mejor juego para todos los jugadores, hemos tomado la difícil decisión de retrasar nuestra fecha de lanzamiento del 2 de septiembre al 28 de octubre. Esto nos dará más tiempo para afinar la experiencia y te dará otra oportunidad de participare en la beta antes del lanzamiento y proporcionar comentarios”.

Sin embargo, el golpe más fuerte para el calendario de la compañía fue Rainbow Six Extraction, el cual ha perdido su fecha de 16 de septiembre de 2021, y ahora saldrá hasta un punto no especificado de enero de 2022. Esto tuvo que decir Ubisoft al respecto:

“Estamos aprovechando la oportunidad de tomarnos más tiempo para dar vida a esta visión de la manera que se merece en enero de 2022. Estamos seguros de que esto garantizará que Rainbow Six Extraction sea la experiencia inmersiva, cooperativa y emocionante que nos propusimos crear, y una que aspiras jugar”.

Por el momento no se ofrecen más detalles al respecto. De esta forma, Riders Republic y Rainbow Six Extracion se suman a juegos como el remake de The Princes of Persia: The Sands of Time, el cual se ha retrasado en múltiples ocasiones. De igual forma, el único gran juego de Ubisoft que estará disponible para finales de año será Far Cry 6, el cual llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 7 de octubre de 2021.

En temas relacionados, Ubisoft confirma su presencia en Gamescom 2021. De igual forma, la compañía está contratando personas para Beyond: Good & Evil 2, así como un nuevo proyecto.

Vía: Ubisoft