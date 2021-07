Ubisoft está contratando para Beyond Good and Evil 2 y otro proyecto aún sin anunciar

Pues parece que Beyond Good and Evil 2 todavía no ha sido cancelado. Durante una reciente publicación en LinkedIn, Ubisoft Montpellier reveló que siguen trabajando en este juego, así como en otro proyecto todavía sin anunciar. Aunque Ubisoft mencionó que el título seguía en desarrollo, los fans se preocuparon cuando no mostraron nada de él durante el E3 de este año.

Afortunadamente, el desarrollo del juego parece ir avanzando constantemente pues la compañía está buscando contratar un Community Manager para administrar estos dos títulos. En la publicación de LinkedIn, Ubisoft declara que el responsable de este puesto se encargará de “administrar la estrategia comunitaria para Beyond Good and Evil 2 y el juego sin anunciar.” La vacante requerirá que el postulante hable inglés y francés.

Adicionalmente, la descripción de la vacante señala que el trabajo también incluye “manejo de relaciones públicas y eventos”, lo cual indica que el juego se estaría acercando a su fase de planeación de lanzamiento. Lo último que supimos de Beyond Good and Evil 2 fue en mayo, cuando Ubisoft confirmó que seguían trabajando en él pero no tenían planes de lanzarlo “dentro de poco”.

Via: GamingBolt