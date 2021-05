No, Beyond Good and Evil 2 no ha sido cancelado

Como parte del más reciente reporte financiero de Ubisoft, se dieron a conocer todos los juegos que se estarán lanzando a lo largo de siguiente año fiscal de la compañía. Beyond Good and Evil 2 no figura dentro de esta lista, sin embargo, eso no significa que haya sido cancelado ni que esté atorado en el infame “limbo del desarrollo”.

El hecho de que Beyond Good and Evil 2 aparezca dentro del portafolio de Ubisoft significa que sigue estando dentro de los planes de la compañía, solo que todavía es muy temprano para asignarle una fecha de lanzamiento. En el caso de Skull & Bones, el juego sí se retrasó por cuarto año consecutivo.

Tristemente, Ubisoft sigue estando bastante callado respecto a Beyond Good and Evil 2, pero al menos es bueno saber que no ha sido cancelado o algo por el estilo. Si tuviéramos que adivinar, diríamos que tal vez recibamos un avance dentro del próximo Ubisoft Forward en junio de este año.

Fuente: Ubisoft