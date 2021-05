Éstos son los juegos que Ubisoft planea lanzar antes de marzo de 2022

Al igual que otras compañías durante los últimos días, hace unos momentos Ubisoft compartió su reporte financiero respecto al cuarto trimestre del año fiscal. En este documento se han revelado los juegos que la compañía francesa tiene la intención de lanzar al mercado antes de marzo de 2022.

En el reporte se menciona que Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland y Roller Champions llegarán a nuestras manos en algún punto del actual año fiscal. Aunque Prince of Persia: Sands of Time Remake no se encuentra en este informe, Ubisoft ha confirmado que este juego también estará disponible antes de marzo de 2022. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para alguno de estos títulos.

De igual forma, el documento revela que Rainbow Six Quarantine aún no ha cambiado de nombre, esto pese a múltiples filtraciones y rumores que apuntaban a una modificación en el título. Por otro lado, Skull and Bones sufrió de otro retraso, y ahora está planeado para llegar al mercado en algún punto del siguiente año fiscal, es decir, entre abril de 2022 y marzo de 2023.

Como siempre, existe la posibilidad de que Ubisoft decida anunciar algún juego sorpresa durante los próximos meses, especialmente considerando la participación de esta compañía en E3 2021.

Vía: VGC